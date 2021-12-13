В Москве подтвердили 2 894 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в Москве подтвердили 2 894 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В медицинские учреждения города госпитализированы 704 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 563 человека.

Победить болезнь за последние сутки смогли 3 016 пациентов. Общее количество выздоровевших от коронавируса с начала пандемии увеличилось до 1 815 584.

За прошедшие 24 часа в столице скончались 84 пациента. У всех из них был подтвержден коронавирус и диагностирована пневмония.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли свыше 68 миллионов россиян. Первый компонент препарата получили 75,5 миллиона человек.

