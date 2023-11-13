МГУ направили предписание о проведении противоэпидемических мероприятий из-за кори

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Управление Роспотребнадзора по Москве направило руководству Московского государственного университета (МГУ) предписание о необходимости провести противоэпидемические мероприятия по причине обнаружения кори у студента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

В ведомстве также предупредили о необходимости перенести занятия с очного на дистанционный формат для тех, кто не вакцинирован против кори или не болел ранее.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что на данный момент выявлен круг контактных лиц, а также приняты меры для недопущения распространения кори.

Ведомство проконтролирует проведение противоэпидемических мероприятий.

До этого стало известно, что случай кори зафиксирован у студента факультета мировой политики. В этом корпусе уже провели дезинфекцию и ввели дистанционный режим работы до 1 декабря.

Ранее вспышку кори зафиксировали в Арзамасском районе Нижегородской области. Инфекция распространилась от непривитого ребенка, который приехал из другого региона в деревню Малое Туманово, где обнаружили основное количество заболевших.

Новости регионов: около 90 человек заразились корью в Нижегородской области