Юрист раскрыл еще один способ, как россияне могут накопить на пенсию

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Программа формирования долгосрочных сбережений, которая начнется 1 января следующего года, поможет россиянам накопить на пенсию. Об этом заявила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, передает агентство "Прайм".

Она отметила, что участвовать в программе граждане могут добровольно. Желающим нужно будет заключить договор с негосударственным коммерческим фондом.

Эксперт добавила, что государство же обязуется софинансировать взносы россиян, если сумма взноса составит не меньше двух тысяч рублей. Софинансирование длится в течение трех лет, продолжила Ногайлиева. Первый год участник программы взносы оплачивает сам, государство подключается со второго года.

Так, объяснила юрист, если россиянин заключил договор и заплатил взнос в 2024 году, то государство внесет первым взнос в 2025-м. Максимальная сумма, которую оно добавит, – 36 тысяч рублей в год.

Кроме того, Ногайлиева сказала, что периодические выплаты могут каждый месяц получать мужчины 60 лет и старше, а также женщины, достигшие 55 лет. Помимо них, средства могут получить и граждане, участвовавшие в программе не менее 15 лет. По словам юриста, эти выплаты могут быть срочными (на срок не менее десяти лет) или пожизненными.

Все права участников пенсионных программ также будут распространяться на средства вкладчиков-участников, чтобы защитить их права и интересы, заключила она.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выплачивать пенсионерам старше 70 лет дополнительные средства к пенсии, если те в течение жизни имели на иждивении трех или более детей.

Парламентарий считает, что необходимо поддерживать россиян, чтобы решить демографические проблемы.

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