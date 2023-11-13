Диетолог рассказала об опасном показателе индекса массы тела

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Индекс массы тела более 30 указывает на наличие ожирения и может привести к развитию многих проблем со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Индекс массы тела позволяет определить, идет ли речь об избыточном весе. Сам показатель можно рассчитать вручную по формуле или воспользоваться онлайн-калькулятором.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Если у человека нормальный вес, то индекс массы тела равен от 18 до 25. При избыточном показатель составляет от 25 до 29,9. Если индекс массы тела от 30 и выше, то человек уже попадает в категорию ожирение.

"Если человек имеет ожирение, это уже опасно для здоровья. Потому как происходят метаболические изменения в организме. Нарушается углеводный обмен, страдает сердечно-сосудистая система, накапливается абдоминальный жир (в области живота. – Прим. ред.)", – предупредила эксперт.

Также важным показателем является окружность талии. "У женщин она не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94. От этих цифр тоже зависит состояние здоровья, так как абдоминальное ожирение является фактором риска для многих метаболических проблем", – заключила Королева.

Ранее россиянам рассказали, какой процент жира является допустимым в пожилом возрасте. Для женщин норма не превышает примерно 20–30%, для мужчин – 15–25%. Отмечается, что, если процент жира в организме слишком высокий, это увеличивает риски возникновения разных недугов, например атеросклероза и гипертонии.

