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Новости

11:16

Общество

За сутки в РФ выявили 5 364 случая заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За сутки в России выявили 5 364 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в стране выздоровели 5 072 человека. Скончались за последние 24 часа 60 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии заразились 21 499 952 человека, а скончались 391 024 заболевших.

Ранее глава Национально исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что в будущем человечество может столкнуться с вариантом коронавируса со смертностью в 90%. По его словам, биологическая опасность является главной угрозой для мира, с которой "ничего нельзя поделать".

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Сюжет: Коронавирус
общество

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