Синоптик рассказала о погоде в столице в третьей декаде ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в третьей декаде ноября ожидаются более низкие температуры воздуха из-за ночных похолоданий, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, уже наступил период климатической зимы. А начиная с 11 ноября в столице среднесуточная температура должна быть отрицательной, но пока этого не наблюдается.
"Насколько долго продлится период относительно теплой погоды – расчеты показывают, что третья декада ноября будет с более низкой температурой за счет ночного выхолаживания", – сообщила Позднякова.
По ее словам, даже если воздух по ночам будет остывать до минус 3–4 градусов, то ничего страшного не произойдет. Позднякова подчеркнула, что жители столичного региона и растения должны постепенно готовиться к наступлению зимы.
В среду, 13 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, в ночные часы местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +4... +6 градусов, в регионе – до +7. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Из-за возможных заморозков в ЦОДД призвали водителей к осторожности на дорогах.
Метеорологи предупредили, что зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.
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