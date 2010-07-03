Синоптик рассказала о погоде в столице в третьей декаде ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в третьей декаде ноября ожидаются более низкие температуры воздуха из-за ночных похолоданий, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже наступил период климатической зимы. А начиная с 11 ноября в столице среднесуточная температура должна быть отрицательной, но пока этого не наблюдается.

"Насколько долго продлится период относительно теплой погоды – расчеты показывают, что третья декада ноября будет с более низкой температурой за счет ночного выхолаживания", – сообщила Позднякова.

По ее словам, даже если воздух по ночам будет остывать до минус 3–4 градусов, то ничего страшного не произойдет. Позднякова подчеркнула, что жители столичного региона и растения должны постепенно готовиться к наступлению зимы.

В среду, 13 ноября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, в ночные часы местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +4... +6 градусов, в регионе – до +7. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

Из-за возможных заморозков в ЦОДД призвали водителей к осторожности на дорогах.

Метеорологи предупредили, что зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.

