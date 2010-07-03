Власти рассказали о состоянии приемных детей Ирины Гончаровой

В департаменте труда и соцзащиты утверждают, что ответственно работали с приемной семьей
Приемные дети Ирины Гончаровой, которые были подвержены жестокому обращению со стороны женщины, находятся в центре поддержки семьи и детства, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.
В ведомстве подчеркнули, что как только в Сети появилось видео с издевательствами над детьми, к ним домой незамедлительно выехали представители соцзащиты. Сейчас с ними работают психологи и социальные работники, которые оказывают им необходимую помощь.
"Ребята идут на контакт со специалистами. В ближайшее время дети будут переведены в Центр содействия семейному воспитанию. Со стороны департамента делается все возможное, чтобы окружить детей теплом и заботой и минимизировать психологический дискомфорт в результате возникшей ситуации", – говорится в сообщении.
Приемные родители уже освобождены от своих обязанностей и не являются законными представителями детей. В департаменте также отметили, что ранее в органы опеки не поступала информация о жестоком обращении с детьми. Более того, органы опеки регулярно проводили проверки.
По их данным, квартира, где проживала семья, содержалась в хорошем состоянии, в доме была еда и все необходимое. Дети выглядели опрятно, вели себя вежливо и ни на что не жаловались. В школу, где обучаются дети, сведений о жестком обращении также не поступало.
"Синяки и следы насилия зафиксированы не были. Все дети выглядят ухоженно и аккуратно. Ребята имеют доброжелательные отношения с одноклассниками и учителями, у них отсутствуют пропуски занятий по неуважительным причинам. В общении с опекуном при преподавателях дети вели себя уважительно и спокойно", – добавили в ведомстве.
В департаменте труда и социальной защиты населения попросили сообщать о фактах насилия в отношении детей в незамедлительном порядке.
Ирину Гончарову и ее сожителя, которого тоже подозревают в издевательствах, арестовали после того, как в Сети появилось видео побоев. Видео опубликовала старшая приемная дочь героини ролика. Она и заявила, что мать не занимается воспитанием приемных детей, а государственные пособия тратит на себя.
Сама Гончарова говорит, что это клевета. Чтобы избежать ответственности, женщина попыталась скрыться от органов следствия, в связи с чем ее объявили в розыск. Задержать ее удалось благодаря одной из телепередач, куда женщину пригласили на съемки в качестве гостя.
Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов опеки и попечительства, которые должны были исследовать условия жизни детей, пострадавших от рук приемной матери.
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