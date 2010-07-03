Москалькова оценила идею повысить штрафы за хулиганство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала Москве 24 предложенные изменения в КоАП, предполагающие увеличить штраф за мелкое хулиганство до 3–5 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 500 рублей и 1 тысячу. Омбудсмен поддержала инициативу увеличить штраф, но подчеркнула, что штрафная планка при этом должна быть соразмерна.

"Здесь очень важно посмотреть, чтобы за правонарушения такого же порядка или более существенные общественно-опасные деяния не было наказания меньше, чем за мелкое хулиганство", – считает эксперт.

Москалькова отметила, что предложение увеличить штраф за выгул собак особо опасной породы верное. "Это оправданно, потому что это связано с безопасностью и той статистикой, которую мы имеем по причинению людям вреда, связанного с собаками", – говорит она.

Что касается предложенной суммы штрафов в размере от трех до пяти тысяч рублей, омбудсмен подчеркнула, что эти цифры еще требуют обсуждения.





Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России Я считаю, что ответственность за эти действия должна сохранятся. Однако увеличение штрафа в 10 раз требует еще дополнительного взвешенного обсуждения и рассмотрения в совокупности с другими статьями Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее стало известно, что правительство подготовило вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

По сведениям издания, новая версия КоАП предполагает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3–5 тысяч рублей. Сейчас это 500 рублей и 1 тысяча. Также в Кодексе допускается назначение обязательных работ сроком до 40 часов.

К мелкому хулиганству в случае утверждения изменений могут отнести, например, выгул собак опасных пород в общественном месте без намордника, дебош в местах скопления людей и другие действия, "выражающие явное неуважение к личности и обществу".

В новой версии КоАП также вдвое вырастет количество глав. Их будет не 16, как сейчас, а 35.

В конце сентября актера Максима Аверина задержали после приземления самолета в аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол и предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. Полиция подчеркнула, что артист, предположительно, был в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.