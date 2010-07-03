Ремонтные работы заблокировали автомобили на Тихвинской улице

Ремонтные работы заблокировали несколько автомобилей на Тихвинской улице

В эпицентре строительных работ оказались несколько автомобилей на улице Тихвинской. Перед машинами появились окопы. Если вдруг автомобилисты захотят выехать, даже при огромном желании у них это не получится.

В соцсетях проблему начали активно обсуждать. И обвинили строителей в том, что они начали работы без предупреждения. На что те ответили: машины стоят на этой территории с согласия владельцев. Якобы они этими автомобилями не пользуются.