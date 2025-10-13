"Мосволонтер" приглашает пройти обучение на бесплатных курсах

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" объявил о запуске в ноябре двух бесплатных очных образовательных программ для жителей столицы. Новички смогут пройти курс "Включайся!", а опытные добровольцы – освоить управленческие навыки на программе "Управляй", передает портал мэра и правительства Москвы.

Директор центра Александр Левит отметил, что организация разработала более 90 образовательных продуктов, которые помогают участникам раскрыть свой потенциал и приобрести полезные навыки.

"Для многих это возможность не только познакомиться с добровольческой деятельностью, но и стать настоящим лидером", – подчеркнул он.

Начало волонтерского пути

Занятия в рамках курса "Включайся!" пройдут 8 ноября и рассчитаны на волонтеров старше 14 лет. Участники познакомятся с историей и основами добровольчества, изучат форматы помощи и освоят эффективное взаимодействие на мероприятиях.

Например, Анастасия Онищенко, уже имея опыт волонтерской деятельности, тоже прошла этот курс. Она отметила, что в этой сфере самое главное – знание принципов деятельности и желание помогать.

"Тренинг объединяет единомышленников и помогает чувствовать себя увереннее, а также дает навыки, которые помогают адаптироваться в начале пути. Мне было интересно, даже при моем волонтерском опыте. Очень понравилась деловая игра, было приятно попробовать себя в разных ролях", – рассказала Онищенко.

Развитие управленческих навыков

Для опытных волонтеров от 16 лет предназначена программа "Управляй", где научат мотивировать команды, распределять задачи и решать спорные ситуации. Также участники изучат новый инструмент "ТимON", который поможет структурировать информацию о команде, провести обзвон волонтеров, актуализировать статусы и часы участников. Все выпускники получат сертификаты и методические материалы.

Занятия пройдут 15, 16, 22, 23 ноября в волонтерском окружном центре "Доброе место. Нева". Для участия нужно подготовить видеовизитку с рассказом о своей мотивации и поделиться мнением о том, какими навыками должен обладать управленец.

Перед прохождением курса волонтеры могут ознакомиться с обучающими материалами на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее сообщалось, что более трех тысяч москвичей приняли участие в осеннем сезоне проекта "Время добра". Для участников акции была подготовлена насыщенная программа, состоящая более чем из 65 социально полезных событий по разным направлениям добровольческой деятельности.