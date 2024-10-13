Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь с мокрым снегом и сильным ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, ожидаются в Москве с 09:00 и до конца суток 14 октября. Об этом москвичей предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан призвали быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что толщина снежного покрова составит от 0,2 до 0,6 сантиметра. При этом температура воздуха в городе ночью и днем будет варьироваться от 2 до 5 градусов тепла, в Подмосковье – от 1 до 6, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября–начала ноября.

Однако из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха температура будет ощущаться в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов. Также в этот день ожидается формирование слабого гололеда.