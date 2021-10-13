Москвичи смогут дистанционно принять участие в переписи населения

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители столицы смогут принять участие в переписи населения, заполнив анкету через портал госуслуг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году принять участие во Всероссийской переписи населения москвичи могут в центрах госуслуг "Мои документы" двумя способами: на стационарном участке с помощью специалиста офиса или в зоне электронных услуг через единый портал gosuslugi.ru", – говорится в сообщении.
В анкете будут представлены вопросы о возрасте, поле, национальной принадлежности, образовании и семейном статусе, они не затронут таких персональных данных, как номер паспорта или ФИО.
Ранее сообщалось, что для тех, кто предпочтет заполнить анкету онлайн во время переписи населения, Росстат совместно с партнерами подготовил подарки и поощрения.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.
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