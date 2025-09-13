Переменная облачность и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве 13 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность ожидается в столице в субботу, 13 сентября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет плюс 18–20 градусов. В ночь на воскресенье, 14 сентября, температурные показатели опустятся до отметки плюс 5 градусов.

Ветер ожидается южный, 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет в пределах 16–21 градуса тепла. Ночью же может похолодать до плюс 2 градусов.

При этом до понедельника, 15 сентября, из-за заморозков в Московской области действует оранжевый уровень предупреждения о погодной опасности, а также желтый уровень – из-за рисков возникновения пожаров.

На следующей неделе заморозков в Москве опасаться не стоит, заявила ранее главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она отметила, что холодные ночи в столичном регионе будут тогда, когда погоду будет определять антициклон.

На следующей неделе погода станет более облачной, а при облаках угроза заморозков уменьшается, добавила Позднякова.