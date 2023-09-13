Чемпион России по битбоксу рассказал, как овладеть этим жанром

Фото: vk.com/Тарас Станин

Научиться битбоксу достаточно просто, для этого даже не нужно иметь чувство ритма – оно выработается со временем. О том, как овладеть этим жанром музыки, телеканалу "360" рассказал чемпион России по битбоксу Тарас Станин.

"Каждый может научиться битбоксу. <...> Если у человека с ритмом совсем плохо, то я советую пойти на тротуар или остановку. Здесь нужно на каждый свой шаг <...> попытаться проговорить букву "Т", это и будет ритм", – поделился артист.

По словам Станина, заниматься битбоксом он начал в 2010 году. Тогда ему 16-летнему попалось впечатляющее видео одного битбоксера. При этом прежде он считал битбокс узким направлением рэп-музыки.

Битбоксер рассказал, что первые полгода у него ничего не получалось и он не понимал, как другим удается делать музыку ртом. При этом он не сдавался и верил, что раз других смогли, то у него тоже получится. Так и произошло.

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