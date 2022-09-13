Дизайнер Денис Симачев даст эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24

Фото: пресс-служба Дениса Симачева

Известный дизайнер, диджей, подаривший свое имя легендарному московскому бару, Денис Симачев даст первое за несколько лет телеинтервью. Его поводом стала модная коллаборация с телеканалом Москва 24 – коллекция одежды для современного москвича.

Ведущий Стас Кулик обсудит с Денисом московские тренды, ужасы фейсконтроля, секреты бизнеса и моду.



Смотрите интервью 13 сентября в 17:25 в программе The City на телеканале Москва 24.

Денис Симачев создал для телеканала Москва 24 лимитированную капсульную коллекцию в стиле Russian street casual. В коллекции Москва 24 x Simach.Studio представлены футболки, свитшоты, куртки, дождевики, жилеты, свитеры, худи, зонты и чехлы для телефонов. При создании капсулы Симачев использовал напоминающие экраны телевизора квадраты и клетку.

