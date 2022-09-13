Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

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Психолог, преподаватель-эксперт, руководитель группы общей и практической психологии в Институте прикладной психологии в социальной сфере Алена Пряник рассказала, как можно самостоятельно справиться с осенней хандрой. Об этом сообщает "Мослента".

По ее словам, на самочувствие влияет короткий световой день и снижение уровня серотонина в организме.

"Усилить выработку гормонов счастья – эндорфинов – можно с помощью спорта. Интенсивные тренировки при этом необязательны. Достаточно делать утреннюю зарядку или заняться йогой и танцами", – сказала специалист.

Также психолог посоветовала заняться интересными делами. По ее словам, можно начать учить иностранный язык, перебрать вещи в гардеробе, выпить любимый чай.

"Полезно будет обновить интерьер, купить яркие подушки, мягкий коврик или новую лампу. Это поспособствует ощущению уюта и комфорта", – рассказала Пряник.

Специалист добавила, что улучшить настроение поможет общение с близкими людьми и совместный досуг.

Ранее врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова посоветовала россиянам заранее подготовиться к осеннему периоду и принять меры для профилактики психических расстройств.

По ее словам, в сентябре можно начать устраивать ежедневные 10-минутные прогулки, а также заняться творчеством. Поскольку у многих людей в период осени усиливается тяга к сладкому, эксперт посоветовала заменить его ягодами, фруктами или бодрящими чаями.