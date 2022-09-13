Эксперты назвали ненужные предметы быта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Самыми бесполезными предметами быта можно считать устройства "2 в 1", а также раскладные диваны, столы и другие вещи и опции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В попытках сделать дом уютным люди приобретают много мебели. Дизайнер интерьеров онлайн-сервиса для поиска специалистов "Профи" Надежда Требухина отметила, что часто ошибкой россиян становится приобретение больших столов или раскладных диванов на случай ночевки гостей.

"Но больших домашних застолий уже не так много, а родственники приезжают без ночевки. При этом раздвижные столы и диваны гораздо тяжелее и выглядят более громоздкими, чем классические", – объяснила эксперт.

В список неудачных покупок также можно включить барную стойку. Непрактичной может стать и установка раковины возле окна, сообщила эксперт.

Руководитель студии дизайна MB-DS Мария Боровская посоветовала при покупке мебели ориентироваться на собственные предпочтения. Это поможет избежать лишних трат.

"Может быть, большой обеденный или рабочий стол и не нужен в вашей квартире. Старайтесь делать для себя, а не как заведено", – сообщила Боровская.

Еще одной нерациональной покупкой может стать приобретение устройств "2 в 1". Их покупают с целью освобождения жилого пространства. Например, сообщила Требухина, люди покупают водонагреватели большого объема, но по факту пользуются ими только в период отключения воды.

"Или плита на четыре конфорки – да, так привычней, но задумайтесь, как часто нужны сразу именно четыре? Все-таки пользуются обычно двумя, на остальных просто стоят пустые кастрюли", – сказала эксперт.

По словам арт-директора компании Domeo Юлии Левиной, в 90% случаях умный дом, который также является "модной" тенденцией среди россиян, не используется полностью.

Те, кто установил систему в жилом помещении, используют только функции включения света и открывания штор.

"Все остальное, связанное с аудиосистемой, системой включения телевизора, регулировки теплого пола, кондиционера, не используется или используется редко", – заявила Левина.

Однако функции умного дома могут быть действительно полезны, добавила эксперт. Перед установкой системы хозяевам необходимо грамотно продумать их использование в повседневной жизни.

Ранее архитектор и дизайнер Евгений Коблов назвал ошибки при выборе мебели для дома. К ним относятся неподходящие под интерьер размеры мебели и неправильная цветовая гамма. Эксперт рекомендовал подбирать предметы мебели в цвет к основным тонам комнаты или выбирать нейтральные оттенки.