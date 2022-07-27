Дизайнер рассказала о самых распространенных ошибках в оформлении интерьера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неправильные розетки и выключатели, а также неудобные диваны являются главными ошибками при обустройстве квартиры. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на дизайнера интерьера Диану Балашову.

Специалист назвала скошенные стены самой глупой ошибкой, так как в помещениях неправильной формы сложнее делать ремонт. Другая проблема – подбор мебели. Для нестандартных помещений ее придется изготавливать на заказ, что очень дорого.

Балашова отметила, что многие не видят связи между планом розеток и расстановкой мебели, а после понимают, что они отсутствуют в нужных местах.

"Я рекомендую в первую очередь определиться с тем, где у вас будут стоять кровать, телевизор или компьютерный стол. Иначе потом придется пользоваться удлинителями и путаться в проводах или заново штрабить стены", – сказала она.

Также дизайнер указала на то, что выключатели обязательно должны находиться на стороне дверной ручки. В противном случае владельцу жилья будет постоянно неудобно. А вот высота от пола значения не имеет, хотя принято располагать выключатели на высоте одного метра.

Балашова не рекомендовала покупать громоздкие раскладные диваны, рассчитывая, что на нем могут заночевать гости. Подобное будет происходить не так часто, а вот на повседневный комфорт такой предмет мебели скажется негативно.

Специалист убеждена, что в однокомнатной квартире лучше поставить кровать, чем диван.

"Я рекомендую отдать предпочтение кровати, если речь об однокомнатной квартире. Выбирать диван для нее – это большая ошибка. Он всегда будет разложен. Жильцы будут складывать его только на Новый год", – сказала она, добавив, что также кровать в интерьере выглядит гармоничнее.

Ранее сообщалось, что москвичи могут заказать дизайн-проект интерьера квартиры в МосгорБТИ. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, штатные проектировщики, дизайнеры и архитекторы МосгорБТИ помогут визуализировать будущий ремонт, а также подберут подходящие по характеристикам материалы, мебель, освещение и другие элементы.

