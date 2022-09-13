Россиянам рассказали, как ремонт в квартире может привести к смерти

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Использование материалов для ремонта, не отвечающих требованиям ГОСТа и техническим регламентам, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода, предупредила юрист Елена Кудерко.

Она пояснила, что речь идет о токсичных добавках, формальдегиде, диоксине, фенолах и иных опасных веществах, которые периодически выявляются в составе потенциально безопасной, на первый взгляд, продукции.

Эксперт напомнила, что нормы качества и безопасности строительных и отделочных материалов, а также мебели и комплектующих являются строго обязательными. Исполнение изготовителями и импортерами данных норм подтверждается сертификатами и декларациями соответствия.

За изготовление и продажу некачественного товара предусмотрена ответственность, продолжила юрист. Административные штрафы могут достигать 150–300 тысяч рублей в зависимости от вида нарушения.

"При причинении вреда жизни и здоровью виновное лицо (к примеру, директор компании-производителя) может быть привлечено к уголовной ответственности, а при любом, даже незначительном вреде здоровью, покупатель, в рамках закона о защите прав потребителей может потребовать компенсации морального вреда", – приводит слова Кудерко агентство "Прайм".

Ранее доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын предупредил, что некоторые ткани, из которых сшиты шторы, при нагревании могут выделять токсичные вещества.