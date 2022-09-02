Эксперт перечислил ошибки при выборе мебели для дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Неподходящие под интерьер размеры мебели и неправильная цветовая гамма являются основными ошибками при ее выборе для дома, заявил архитектор и дизайнер Евгений Коблов.
"То есть когда она слишком большая в маленьком помещении и слишком габаритная в малометражках. Это ломает всю композицию, гармонизация пространства нарушается", – рассказал он в беседе с "Мослентой".
Эксперт рекомендовал подбирать предметы мебели в цвет к основным тонам комнаты или выбирать нейтральные оттенки.
По его словам, не следует приобретать мебель в интернете, так как в таком случае отсутствует возможность потрогать ее и посмотреть на нее до оплаты.
"Вам очень может понравиться какой-то предмет, а как его вместить, разберемся потом. Это неверный подход. Нужно сначала просчитать метраж, что позволит эргономично расставить мебель в помещении", – отметил Коблов.
Ранее дизайнер интерьера Диана Балашова сообщила, что неправильные розетки и выключатели, а также неудобные диваны являются главными ошибками при обустройстве квартиры.
Специалист назвала скошенные стены самой глупой ошибкой, так как в помещениях неправильной формы сложнее делать ремонт. Другая проблема – подбор мебели. Для нестандартных помещений ее придется изготавливать на заказ, что очень дорого.
Балашова отметила, что многие не видят связи между планом розеток и расстановкой мебели, а после понимают, что они отсутствуют в нужных местах.
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