Эксперт назвала продукты, грозящие детям асфиксией

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Эксперт по детской безопасности Холли Чой составила список продуктов, которые грозят маленьким детям асфиксией. Об этом сообщает The Sun.
В перечень вошли изюм, попкорн, зефир и жвачка.
Чой отметила, что проще всего подавиться сосисками из хот-догов, целыми виноградинами, орехами, семечками и попкорном. Она подчеркнула, что любые твердые, липкие или тянущиеся сладости также грозят асфиксией.
Кроме того, дети могут подавиться кусками мяса, сыра, арахисовой пастой и сырыми овощами.
Ранее эндокринолог посоветовала при большом весе у ребенка убрать из рациона продукты с сахаром. Эксперт предупредила, что детская тарелка должна быть не больше 22 сантиметров в диаметре с продуктами, содержащие 50% клетчатки, 25% белков животного или растительного происхождения и 25% гарнира зернового происхождения.
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