Россиянам рассказали, как правильно использовать лавровый лист

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Эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, телеведущий Сергей Синицын рассказал о правильном использовании лаврового листа в блюдах. По его словам, больше всего пользу он принесет, если положить за несколько минут до окончания приготовления блюда.

"Чтобы правильно использовать лавровый лист, чтобы он давал пользу и максимально яркий вкус, его лучше положить за 5 или за 10 минут до окончания приготовления горячего блюда и обязательно вытащить после этого. Иначе вместе с эфирными маслами, которые дают приятный аромат, в блюдо переходит горечь", – рассказал Синицын в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что лавровый лист является хорошим антисептическим средством, уточнив, что именно поэтому его часто добавляют в соленья. Эксперт пояснил, что с этой специей соленья обычно хранятся дольше обычного.

Шеф-повар также отметил, что хороший лавровый лист должен быть ровным, зеленым и глянцевым. После покупки он рекомендовал поместить листы в герметичную упаковку и отправить в морозилку и использовать непосредственно перед готовкой. Так, по его словам, он максимально сохранит в себе эфирные масла.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что идеальным продуктом для похудения осенью может стать тыква. Специалист при этом отметил, что строить свой рацион только из тыквы нельзя. В таком случае ее плюсы превратятся в минусы.

