Собчак объяснила поездку в открытом катафалке на свадьбе

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Телеведущая Ксения Собчак объяснила поездку на автомобиле-катафалке с открытым багажником на свадьбе.

"А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер – потому что мы дышим!" – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. После бракосочетания пара уехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, а сверху красовались два золотых кольца. Молодожены ехали в автомобиле с открытым багажником. Также есть информация, что они не были пристегнуты.

Госавтоинспекция уже заинтересовалась видео с участием свадебного кортежа Собчак и Богомолова. Полиция изучает опубликованное в Сети видео.

Как сообщают СМИ, свадьба проходит в Музее Москвы. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратили на праздник 16 миллионов рублей.

На церемонию были приглашены порядка 300 гостей. Среди них режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале "Содержанки", актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда.

Собчак поделилась в Instagram фото, на котором строит в подвенечном платье. Телеведущая была одета в известное от израильского модельера платье Gala. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.

