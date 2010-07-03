Собчак объяснила поездку в открытом катафалке на свадьбе

19:22
19:22
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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Телеведущая Ксения Собчак объяснила поездку на автомобиле-катафалке с открытым багажником на свадьбе.
"А ГИБДД и правда мучает моих водителей, почему катафалк был открыт? Спойлер – потому что мы дышим!" – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. После бракосочетания пара уехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, а сверху красовались два золотых кольца. Молодожены ехали в автомобиле с открытым багажником. Также есть информация, что они не были пристегнуты.
Госавтоинспекция уже заинтересовалась видео с участием свадебного кортежа Собчак и Богомолова. Полиция изучает опубликованное в Сети видео.
Как сообщают СМИ, свадьба проходит в Музее Москвы. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратили на праздник 16 миллионов рублей.
На церемонию были приглашены порядка 300 гостей. Среди них режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале "Содержанки", актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда.
Собчак поделилась в Instagram фото, на котором строит в подвенечном платье. Телеведущая была одета в известное от израильского модельера платье Gala. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.
В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.
Свадьбу Ксении Собчак обсуждают в Сети
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