В РФ за сутки выявили 28 694 случая заболевания COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние сутки в России выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

При этом были госпитализированы 2 761 человек с коронавирусом, что на 5,4% больше, чем днем ранее.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 16 874 пациента. Всего COVID-19 в стране перенес 18 121 135 человек.

За минувшие сутки 60 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в введении ограничений по коронавирусу на федеральном уровне в России в настоящее время нет необходимости.

Эксперт также рекомендовала вакцинироваться и ревакцинироваться.

По словам Пшеничной, увеличение числа случаев заболевания COVID-19 связан не с сезоном летних отпусков, а со сменой циркулирующих субвариантов вируса. При этом она подчеркнула, что в России недельная заболеваемость коронавирусом несравнима с заболеваемостью в Европе.

