Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

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Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильной жары, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Специалисты круглосуточно в цикличном режиме проводят мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, а в ночное время обильно поливают зеленые насаждения.



Кроме того, в городе усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также увеличена частота профилактических осмотров оборудования.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.

В связи с прогнозируемой жарой МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 13 до 17 августа. Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности.

