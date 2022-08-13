Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильной жары, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями, обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Специалисты круглосуточно в цикличном режиме проводят мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, а в ночное время обильно поливают зеленые насаждения.
Кроме того, в городе усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также увеличена частота профилактических осмотров оборудования.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.
В связи с прогнозируемой жарой МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 13 до 17 августа. Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности.
Москвичей ждет возвращение аномальной жары в выходные
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