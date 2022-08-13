Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 13 августа, в столичном регионе переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 27...29 градусов, по области – 24...29 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление высокое, жара усилится, содержание кислорода в воздухе ниже нормы. Формируются условия погодной гипоксии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.

В связи с прогнозируемой жарой МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 13 до 17 августа. Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности.

