На вершине Эльбруса установили флаг с портретами легендарных разведчиков-нелегалов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Флаг-вымпел с портретами легендарных отечественных разведчиков-нелегалов установили на вершине Эльбруса. Об этом сообщает РИА Новости.

"На вершине был развернут флаг-вымпел с эмблемой подразделения и портретами выдающихся разведчиков-нелегалов Рудольфа Ивановича Абеля, Геворка Андреевича Вартаняна, Конона Трофимовича Молодого и Алексея Михайловича Козлова", – указано в сообщении.

Флаг-вымпел впоследствии поместят в экспозицию музея нелегальной разведки.

Нелегальные разведчики – это сотрудники спецслужб, работающие за рубежом под прикрытием. Для них разрабатывают детализированную легендированную биографию. Например, Рудольф Абель родился под именем Вильяма Фишера и именем Рудольф назвался тогда, когда был арестован в США. Впоследствии его обменяли в СССР на американского летчика.

В начале августа сообщалось, что спасатели помогли трем альпинистам спуститься с Эльбруса. Сначала они спустили спортсмена из Белгорода на высоту 3 800 метров, затем нашли и помогли спуститься скалолазам на высотах 5 300 и 5 600 метров.

