Москва занимает 17-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,46 на 100 тысяч человек, об этом говорится в данных Росстата.

В результате столица находится на 17-м месте среди регионов России по приросту заболевших COVID-19. При этом Москва в числе субъектов с одним из самых низких показателей темпа прироста новых случаев коронавирусной инфекции. Известно, что на сегодняшний день он составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 5 057 новых случаев COVID-19. На Москву пришлось 692 выявленных случая за сутки, на Свердловскую область – 162, 160 – на Санкт-Петербург, 148 – на Подмосковье, 130 – на Нижегородскую область.

В России выявлено 907 758 случаев COVID-19, вылечились 716 396 человек, скончались 15 384.

Ранее стало известно, что более тысячи пациентов в Москве получили плазму для лечения от коронавируса. Желающий сдать кровь должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и С.

Кроме того, введение препарата от коронавируса в гражданский оборот планируется с 1 января 2021 года. Первыми, кто сможет сделать прививку, станут учителя и медицинские работники.