В AliExpress опровергли массовую блокировку аккаунтов россиян

13 августа, 12:47
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Блокировка аккаунтов россиян на сайте AliExpress носит точечный характер. Об этом сообщили в пресс-службе китайского ритейлера.
"Говорить о массовости не приходится – в месяц при общем объеме продаж на площадке это единичные случаи. Система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде", – прокомментировали ситуацию в компании, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что онлайн-ритейлер AliExpress начал массовую блокировку учетных записей россиян из-за большого количества за открытых споров с продавцами товаров.
Проверку учетных записей начали после того, как в Сети обнаружились подробные видеоинструкции на русском языке, в которых авторы подробно объясняли, как обмануть продавцов на AliExpress и получить товар практически бесплатно.
В начале 2018 года "Почта России" заявила, что планирует сократить средний срок доставки посылок из Китая до 7-8 дней. при этом сокращение сроков будет происходить за счет доставки по территории Китая.
В прошлом году торговые площадки AliExpress и Tmall проанализировали запросы россиян. Лидером стала электроника – планшеты и смартфоны, которые заняли восемь строчек из ТОП-10.
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