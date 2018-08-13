AliExpress массово блокирует россиян за открытые споры

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Китайский онлайн-магазин AliExpress начал массовую блокировку учетных записей россиян. Руководство компании объяснило это чрезмерным количеством споров.

Проверку учетных записей начали после того, как в Сети обнаружились подробные видеоинструкции на русском языке, в которых авторы подробно объясняли, как обмануть продавцов на AliExpress и получить товар практически бесплатно.

Покупатели могут открыть спор на сайте, если обнаруживают у товара брак. В итоге чаще всего деньги за покупку удается вернуть полностью или частично. Предприимчивые дельцы часто пользуются этой опцией, сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал Akket.

Администрация AliExpress приняла решение блокировать подозрительные учетные записи. Если у покупателя всего десять заказов, а по восьми из них открыты споры – то учетка вызывает подозрения. Нарушителей вносят в черный список и блокируют по фамилии и имени и адресу проживания.