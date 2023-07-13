В Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми

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Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением признать многодетными семьи с двумя детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение.

Авторы инициативы считают, что текущее представление о многодетной семье как о семье, где воспитываются три и более детей до 18 лет затрагивает сравнительно небольшое количество россиян.

По мнению парламентариев, "многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, поскольку семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме".

"В этой связи, учитывая низкий суммарный коэффициент рождаемости и низкое количество семей с тремя и более детьми, представляется целесообразным и справедливым закрепить в федеральном законодательстве, что многодетная семья – это семья с двумя и более несовершеннолетними детьми", – говорится в обращении.

Как объяснили депутаты, такие меры позволят расширить меры поддержки многодетных семей, а также поспособствует популяризации идеи многодетности среди граждан России. Вероятность появления второго ребенка в семье намного выше рождения последующих, резюмировали авторы обращения.

Ранее Минтруд РФ рассказал, что по новым правилам многодетными считаются все семьи, в которых воспитываются три и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок продолжает обучение на очной форме.

В министерстве уточнили, что соответствующий приказ о едином подходе к определению этого статуса уже подготовлен. В данный момент его рассматривают в правительстве, после чего документ должен подписать президент РФ.

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