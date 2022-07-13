Роспотребнадзор разрешил гражданам Белоруссии въезжать в РФ без ПЦР-теста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор разрешил гражданам Белоруссии не предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в Россию с 14 июля. Соответствующее постановление было размещено на портале правовой информации.

В документе отмечается, что руководитель ведомства Анна Попова поручила отменить требование о предъявлении результатов ПЦР-тестирования для граждан Белоруссии, а также для въезжающих в РФ через сухопутный участок государственной границы граждан иных государств – членов Евразийского экономического союза.

Ранее МИД разъяснил правила въезда в Россию для иностранцев после отмены антиковидных ограничений.

Ожидается, что с 15 июля порядок въезда иностранных граждан в РФ практически вернется к допандемийному. Не будет ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется въезжать в страну. Останется лишь требование предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР.

