В Госдуме оценили предложение о дополнительных выходных для работающих в селе мужчин

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Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев усомнился в целесообразности предоставления дополнительных выходных работающим в селе мужчинам. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Часто работа (сельская. – Прим. ред.) носит сезонный характер. Во время рабочего сезона предоставлять дополнительные выходные дни достаточно сомнительно", – сказал парламентарий.

Кроме того, он отметил, что и сейчас работодатели зачастую не отказывают своим работникам в просьбе предоставить дополнительный выходной. Этот вопрос, считает Исаев, следует обсуждать непосредственно с организациями, а также с профсоюзами.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предусмотреть в России возможность дополнительных неоплачиваемых выходных для мужчин, работающих в селе. Он напомнил, что подобным правом сегодня обладают женщины, тогда как именно мужчинам зачастую приходится выполнять наиболее тяжелую физическую работу.

