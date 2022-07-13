107-летняя жительница Ирландии поделилась секретами долголетия

Фото: ТАСС/Aleksandr Mamaev
Жительница Ирландии – Бриджит Тирни – поделилась секретами долголетия. По ее словам, достичь 107-летнего возраста ей удалось благодаря позитивному мышлению, домашней еде и ежедневному труду. Об этом сообщили в материале The Irish Independent.
Женщина родилась в 1915 году. Несмотря на возраст, она до сих пор демонстрирует отличную память, читая стихотворения, изученные в школьные годы. По словам долгожительницы, она регулярно тренирует мозг: разгадывает кроссворды и следит за мировыми новостями – женщина всегда интересовалась политикой и ни разу не пропустила выборы.
Как отмечает Тирни, она до сих пор помогает родственникам с мытьем посуды после торжественных мероприятий, однако готовит реже. У пенсионерки 30 внуков, 45 правнуков и праправнуков.
Одна из внучек Тирни – Дидри – считает ее "живой легендой". По словам женщины, после общения с бабушкой она всегда испытывает чувство спокойствия и гордости за долгожительницу.
Ранее диетолог Елена Соломатина назвала несколько полезных свойств абрикосов – фруктов, особенно популярных в летний сезон. По словам врача, продукт положительно влияет на работу нервной системы, а также улучшает память и способен снизить риск развития инфекционных заболеваний.
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