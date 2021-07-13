Вирусолог рассказал о влиянии кофе на риск развития COVID-19

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал исследование американских ученых о влиянии кофе на риск COVID-19.
Ранее специалисты из Северо-Западного университета в штате Иллинойс заявили, что регулярное употребление кофе способно снизить вероятность заболеть коронавирусом. Авторы исследования утверждают, что у выпивающих одну чашку напитка или более риск COVID-19 на 10% ниже. Уменьшается и риск развития пневмонии у пожилых любителей кофе, заявили ученые.
По их данным, потребление кофе связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок) и интерлейкин-6 (ИЛ-6), и их положительным влиянием на течение COVID-19. Эффект напитка как средства стимулирования иммунитета заслуживает дальнейшего изучения, считают авторы работы.
Скулачев назвал работу американцев вполне полезной с научной точки зрения. Однако говорить о том, что кофе предотвращает развитие выраженных форм коронавируса, нельзя, отметил он. Это связано с тем, что в работе не показана причинно-следственная связь между этими факторами, комментирует собеседник Москвы 24.
"Выборка из тех, кто не пьет кофе, обогащена людьми с гипертензией. Им этот напиток просто противопоказан. А известно, что одним из главных рисков тяжелого течения COVID-19 является гипертензия. Поэтому склоняюсь думать, что в исследовании перепутаны причина и следствие", – рассуждает эксперт.
Скулачев отметил, что кофе обладает мягким противовоспалительным эффектом. В том числе и с этим фактором могут быть связаны выводы американских ученых, предположил собеседник Москвы 24.
"Уровень факторов воспаления железно коррелирует с тяжестью COVID-19. Ведь это признак цитокинового шторма (воспалительная реакция в организме, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. – Прим. ред.), который является причиной развития тяжелого ковида. Поэтому противовоспалительный эффект кофе здесь является разумным объяснением", – отметил Скулачев.
Однако из-за того, что измерение факторов воспаления у участников исследования не проводилось, точную причинно-следственную связь между развитием COVID-19 и употреблением кофе установить нельзя, добавил вирусолог.
"Данная работа не отвечает на вопрос, нужно ли включать кофе в рацион, чтобы снизить риски развития COVID-19. Она говорит о том, что если вы по жизни уже пьете кофе, то у вас риски меньше. Значит ли это, что надо начинать пить кофе? Не факт", – указывает Скулачев.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, чем опасно употребление айс-кофе в жару. В зной она рекомендовала контролировать уровень употребления кофеина в течение дня.
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