Вирусолог рассказал о влиянии кофе на риск развития COVID-19

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал исследование американских ученых о влиянии кофе на риск COVID-19.

Ранее специалисты из Северо-Западного университета в штате Иллинойс заявили, что регулярное употребление кофе способно снизить вероятность заболеть коронавирусом. Авторы исследования утверждают, что у выпивающих одну чашку напитка или более риск COVID-19 на 10% ниже. Уменьшается и риск развития пневмонии у пожилых любителей кофе, заявили ученые.

По их данным, потребление кофе связано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок) и интерлейкин-6 (ИЛ-6), и их положительным влиянием на течение COVID-19. Эффект напитка как средства стимулирования иммунитета заслуживает дальнейшего изучения, считают авторы работы.

Скулачев назвал работу американцев вполне полезной с научной точки зрения. Однако говорить о том, что кофе предотвращает развитие выраженных форм коронавируса, нельзя, отметил он. Это связано с тем, что в работе не показана причинно-следственная связь между этими факторами, комментирует собеседник Москвы 24.

"Выборка из тех, кто не пьет кофе, обогащена людьми с гипертензией. Им этот напиток просто противопоказан. А известно, что одним из главных рисков тяжелого течения COVID-19 является гипертензия. Поэтому склоняюсь думать, что в исследовании перепутаны причина и следствие", – рассуждает эксперт.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Тот факт, что вы можете пить кофе, говорит о том, что у вас, скорее всего, нормально работают сосуды. А значит, у вас несколько ниже риск развития тяжелых форм COVID-19.

Скулачев отметил, что кофе обладает мягким противовоспалительным эффектом. В том числе и с этим фактором могут быть связаны выводы американских ученых, предположил собеседник Москвы 24.

"Уровень факторов воспаления железно коррелирует с тяжестью COVID-19. Ведь это признак цитокинового шторма (воспалительная реакция в организме, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. – Прим. ред.), который является причиной развития тяжелого ковида. Поэтому противовоспалительный эффект кофе здесь является разумным объяснением", – отметил Скулачев.

Однако из-за того, что измерение факторов воспаления у участников исследования не проводилось, точную причинно-следственную связь между развитием COVID-19 и употреблением кофе установить нельзя, добавил вирусолог.

"Данная работа не отвечает на вопрос, нужно ли включать кофе в рацион, чтобы снизить риски развития COVID-19. Она говорит о том, что если вы по жизни уже пьете кофе, то у вас риски меньше. Значит ли это, что надо начинать пить кофе? Не факт", – указывает Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Важно отметить, что если сейчас все гипертоники, которые боятся ковида, начнут пить кофе, они сделают себе только хуже. Им будет и от кофе плохо, и риски развития COVID-19 они не снизят. Поэтому если вы отказались от этого напитка, то начинать его употреблять снова не нужно.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, чем опасно употребление айс-кофе в жару. В зной она рекомендовала контролировать уровень употребления кофеина в течение дня.

