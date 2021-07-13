В Роспотребнадзоре заявили, что заражение сразу двумя штаммами коронавируса возможно

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Заражение сразу двумя штаммами коронавируса возможно, чаще всего это происходит у людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Она подчеркнула, что случаи двойного заражения известны давно. Фиксировались случаи практически одновременного инфицирования разными вариантами гриппа, гриппа и SARS-CoV2, а также отличающимися штаммами SARS-CoV2.
"Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами, может протекать более тяжело, но чаще оно имеет затяжной характер, так как иммунная система не в состоянии быстро элиминировать первый штамм, вызвавший инфицирование, и при контакте с больным, у которого инфекция вызвана другим штаммом, в организм попадает и дополнительно еще второй", – отметила Пшеничная.
Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала, что в прошлом году заражение двумя штаммами коронавируса выявили у пожилой россиянки.
"Сначала у нее преобладал один штамм, а примерно через неделю стал преобладать другой", – пояснила она.
Ранее инфекционист рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно. По его словам, такие случаи отмечались у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями.
Инфекционист рассказал, как вакцинация влияет на рост инфицированных
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