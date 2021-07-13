В России выявили 24 702 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая инфицирования коронавирусом. 2 894 (11,7%) из них не имеют клинических проявлений. Всего в стране скончались 780 человек, выздоровели 19 566 человек. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба по ситуации с COVID-19.

Так, в Москве зафиксировали 4 991 новый случай, в Московской области – 2 550, в Санкт-Петербурге – 1 936, в Нижегородской области – 524, в Свердловской области – 459, в Красноярском крае – 437.

Наименьшие темпы прироста отмечены в республиках Татарстан, Чувашия, Саха, Адыгея, а также в Кировской, Магаданской и Орловской областях.

За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 144 492 человека, выздоровели 5 236 214.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает ухудшение эпидемической обстановки с коронавирусом в мире, что ставит под угрозу жизни людей.

По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в регионах, где наблюдается дефицит вакцин. Он добавил, что штамм коронавируса "Дельта" на данный момент обнаружен уже более чем в 104 странах.

