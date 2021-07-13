Палаты интенсивного наблюдения оборудовали во всех коронавирусных стационарах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Во всех столичных коронавирусных стационарах оборудовали палаты интенсивного наблюдения. В них разместили дополнительное оборудование для контроля за состоянием пациентов с тяжелым течением COVID-19, а также круглосуточные посты медсестер, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"На фоне высокого уровня госпитализаций в городские стационары поступает много пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется непрерывное медицинское наблюдение. Для того чтобы обеспечить таким пациентам высокий уровень оказания медицинской помощи, было принято решение организовать специальные палаты интенсивного наблюдения", – объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Уточняется, что все подобные палаты оборудованы функциональными кроватями, системой подвода кислорода к каждой из них, а также системами мониторинга артериального давления, сердцебиения и уровня кислорода. Прежде всего, они рассчитаны на пациентов сразу с несколькими заболеваниями, которые не могут передвигаться самостоятельно.
Ранее Ракова заявила, что из-за взрывного роста заболеваемости в Москве не хватает мощностей резервных стационаров для лечения больных коронавирусом. По ее словам, в городе задействовано свыше 22,5 тысячи коек в 31 стационаре для больных коронавирусом, однако для улучшения ситуации будут подключаться и другие больницы.
При спаде заболеваемости они вернутся к нормальной работе, однако стационары останутся, так как позволяют первое время справляться с любыми темпами заболеваемости.
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