Названы города РФ, жители которых не носят с собой документы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Агентство Zoom Market провело исследование, направленное на выявление тех городов, где жители реже носят с собой удостоверения личности. Об этом сообщает "Газета.ру".
Рейтинг возглавили Тамбов, Брянск и Казань. В топ-10, по результатам исследования, также включили Иваново, Саратов, Воронеж, Сочи, Томск, Уфу и Ростов-на-Дону.
Среди городов, жители которых предпочитают брать документы с собой, – Москва, Севастополь и Владивосток.
Отдельный вопрос исследования был направлен на выявление типа документа, который россияне берут на улицу. Согласно данным опроса, 58% граждан выбирают паспорт, еще 42% – водительское удостоверение.
Чаще всего удостоверение личности носят с собой люди, которые проживают не в родном городе, – таковых 49% из общего числа участников исследования. На втором месте автомобилисты, 39%, а замыкают тройку работники или посетители учреждений с пропускной системой, 12%.
Ранее в МВД сообщили, что из-за пандемии коронавируса просроченные водительские права будут действовать до 31 декабря 2020 года.
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