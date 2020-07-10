Фото: портал мэра и правительства Москвы

Просроченные водительские права будут действовать до конца года, сообщается на сайте "МВД-Медиа".

Это исходит из приказа ведомства № 410 от 9 июня 2020 года. В соответствии с ним замена удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля, будет производиться до конца года. В связи с этим они будут действовать без ограничений до 31 декабря 2020 года.

"В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежало более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменено свыше 1,6 миллиона. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме", – исходит из сообщения.

Для замены водительских прав граждане могут записаться на Едином портале госуслуг или отправить заявку по электронной почте на адреса, указанные на региональных страницах сайта гибдд.рф. Кроме того, существует возможность личного обращения в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.

Данная услуга также может оказываться в порядке живой очереди. Для организации потока посетителей будут использоваться системы живой очереди. Количество сотрудников и время приема увеличены во избежание больших скоплений людей.

Ранее МВД инициировало предложение, касающееся уточнения перечня сведений, вносимых в паспорт транспортного средства. Сообщалось, что может быть изменен образец водительского удостоверения. Например, бланк водительских документов планируется дополнить надписью DRIVING LICENCE.

Кроме того, с помощью водительских прав в скором времени возможно будет получать некоторые банковские услуги. Над этим законопроектом в настоящий момент работают специалисты Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.