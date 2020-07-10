Фото: портал мэра и правительства Москвы
Просроченные водительские права будут действовать до конца года, сообщается на сайте "МВД-Медиа".
Это исходит из приказа ведомства № 410 от 9 июня 2020 года. В соответствии с ним замена удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля, будет производиться до конца года. В связи с этим они будут действовать без ограничений до 31 декабря 2020 года.
"В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежало более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменено свыше 1,6 миллиона. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме", – исходит из сообщения.
Для замены водительских прав граждане могут записаться на Едином портале госуслуг или отправить заявку по электронной почте на адреса, указанные на региональных страницах сайта гибдд.рф. Кроме того, существует возможность личного обращения в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции.
Данная услуга также может оказываться в порядке живой очереди. Для организации потока посетителей будут использоваться системы живой очереди. Количество сотрудников и время приема увеличены во избежание больших скоплений людей.
Ранее МВД инициировало предложение, касающееся уточнения перечня сведений, вносимых в паспорт транспортного средства. Сообщалось, что может быть изменен образец водительского удостоверения. Например, бланк водительских документов планируется дополнить надписью DRIVING LICENCE.
Кроме того, с помощью водительских прав в скором времени возможно будет получать некоторые банковские услуги. Над этим законопроектом в настоящий момент работают специалисты Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.
"Московский патруль": в РФ могут появиться новые водительские права
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: