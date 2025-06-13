Самый высокий небоскреб в мире подсветили в цвета российского триколора в честь Дня России

Фото: ТАСС/Даниил Катеренчук

Самое высокое здание в мире, Небоскреб Бурдж-Халифа, подсветили в цвета российского флага в честь Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

Высота здания – 828 метров, небоскреб насчитывает 163 этажа. Также Бурдж-Халифа имеет на своем фасаде один из самых больших LED-экранов в мире. Его площадь составляет около 32 тысяч квадратных метров.

Также поздравление с Днем России появилось на медиафасаде Останкинской телебашни. Огромное анимированное изображение в виде развевающегося российского флага перетекало в карту РФ с надписями "12 июня" и "С Днем России".