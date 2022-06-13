В России госпитализированы 724 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 724 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 11,6% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 31 регионе страны, снижение – в 39. От последствий инфекционного заболевания скончались 56 пациентов. После прохождения лечения выздоровели 3 684 человека.

Всего за минувшие 24 часа выявлено 2 996 новых случаев COVID-19. Из них большинство приходится на Санкт-Петербург – 203 случая, Москву – 180, Саратовскую область – 109, Московскую и Свердловскую области – 108 и 105 случаев соответственно.

С начала пандемии в России выявлено 18 379 583 случаев коронавируса. Благополучно перенесли болезнь 17 798 245 человек.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 31,1 до 27,9%. Первым компонентом вакцины против COVID-19 россияне привились 92 238 789 раз. Полный цикл вакцинации между тем был проведен 87 875 913 раз.

