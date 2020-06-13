Количество преступлений в России в мае сократилось на 5,6%

11:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель МВД Ирина Волк привела данные статистики преступлений в РФ за май 2020 года, передает ТАСС.
Она отметила, что общее количество совершенных преступлений по сравнению с данными мая 2019 года снизилось на 5,6%.
"При этом количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,9%, грабежей – на 13,4%, разбоев – на 24,4%", – рассказала Волк.
Она добавила, что всего с начала года уровень преступности снизился на 0,4%. В частности, количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 2,2%. Кроме того, численность разбоев сократилось на 19,3%, хулиганств – на 14,4%, грабежей – на 10,4%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 4,2%.
Волк также сообщила, что с период с января по май количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 9,5%. Также она привела статистику преступлений, совершенных мигрантами, отметив сокращение правонарушений.
"В условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад", – заявила Волк.
Она отметила, что мигранты совершили на 20% меньше убийств, на 12,7% меньше разбоев и на 2,9% меньше грабежей, чем в мае 2019 года.
Ранее в МВД рассказали о снижении числа случаев семейного насилия в России. Согласно данным ведомства, число правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.
Число преступлений в России в мае в условиях пандемии сократилось на 5,6%
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