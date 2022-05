Нутрициолог рассказал о пяти неожиданных свойствах ананаса

Фото: depositphotos/5seconds

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал Москве 24, что ананас защищает от несварения и простуды, препятствует появлению морщин и синяков. Кроме того, помогает бороться с укачиванием.

Специалист особенно рекомендует сочетать ананас с шашлыком. Дело в том, что в этом тропическом фрукте содержится фермент бромелаин, который при попадании в желудочно-кишечный тракт растворяет белок и жир, улучшает процесс пищеварения, уточнил эксперт.

"Весной и осенью все идут на природу и готовят шашлыки, объедаются ими и потом страдают несварением. Не нужно таскать с собой таблетки, ферменты, а просто съедаем ананас, и будет у нас все хорошо с пищеварением", – сказал нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Этот фермент разбивает все молекулы и превращает их в простые сахара, жиры и аминокислоты.

Также есть ананас можно и для борьбы с укачиванием в транспорте, продолжает эксперт. "Если мы съедаем кисленький ананас, то эта кислотность переключает наш мозг с тошноты и нас прекращает тошнить. Лучше съесть его не перед транспортом, а именно когда мы начинаем испытывать тошноту, когда нас укачивает", – поясняет Мирошников.

В ананасе также содержится 15% от суточной нормы витамина C и 200% от суточной нормы кремния. Эти вещества, по словам эксперта, помогают бороться с морщинами. "Они укрепляют нашу кожу и помогают выработке коллагена. Именно коллаген делает кожу более упругой", – уточнил нутрициолог.

Ананас эффективен и в борьбе с пигментацией, отмечает специалист. "Коллаген, который будет более усиленно выделяться, как раз и будет противостоять ультрафиолетовым лучам", – говорит Мирошников.

Содержащийся в ананасе витамин C помогает защититься и от простуды, продолжает эксперт.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук В 2014 году исследования показали, что дети, которые едят много ананаса, практически не болеют простудными заболеваниями.То есть грипп, ангина, ротавирусная инфекция – они все практически к этим детям не прилипают.

Вместе с тем витамин C укрепляет сосуды и препятствует появлению синяков. "Из-за плохого питания, отсутствия физической активности у нас ухудшаются, становятся ломкими сосуды, ведь очень низкий уровень витамина C. А именно витамин C и укрепляет наши сосуды. Как только мы начинаем включать в наш рацион ананас, дополняем витамин C, сосуды становятся более крепкими, и маленькие удары практически уже будут незаметны со стороны кожи", – подчеркнул эксперт.

При этом распространенное мнение о том, что ананас помогает сжигать жиры, он назвал мифом. "Дело в том, что бромелаину сначала приписали жиросжигающие свойства. Потом провели огромное количество исследований и увидели, что это вещество этими свойствами не обладает", – заключил Мирошников.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала не злоупотреблять ананасами тем гражданам, которые имеют склонность к аллергии, а также страдают из-за повышенной кислотности желудка. По ее словам, от тропического фрукта лучше и вовсе отказаться в стадии обострения соответствующих проблем.