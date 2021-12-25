Диетолог развеяла популярные мифы о цитрусовых

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 развеяла популярный миф о большом содержании витамина C в цитрусовых.
По словам эксперта, в этом плане гораздо полезнее есть болгарский перец, киви, петрушку и черную смородину. "В 100 граммах они содержат до 200% от суточной потребности в витамине C. А в цитрусовых содержится от 50 до 70%, то есть не так много, как кажется", – рассказала она в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, по словам эксперта, вопреки распространенному мнению, продукты с большим содержанием витамина C не помогут защитить организм от сезонных простуд. Но зато ускорят выздоровление, добавляет специалист. "Так бы насморк у вас прошел за 7 дней, а, если в рационе есть достаточное количество витамина C, пройдет за 5", – говорит Марина Макиша.
Горячий чай с лимоном не поможет вылечить простуду, добавляет эксперт. "Это тоже скорее стереотип из прошлых времен. Мы знаем, что при добавлении в очень горячую воду витамин C будет быстро разрушаться. Поэтому, даже если вы пьете чай с лимоном, лучше добавлять его в теплый чай, а не в очень горячий. Это больше миф, что чай с лимоном лечит простуду. Лечит обильное питье", – объясняет диетолог.
Кроме того, специалист предупреждает, что цитрусовые соки на самом деле не так полезны, как кажется. В них действительно есть витамин C, но нет клетчатки. "Поэтому особо никаких витаминов и питательных веществ мы из соков не получаем", – уточнила Марина Макиша.
Поэтому эксперт советует есть фрукт целиком, чтобы получить больше пользы для организма. "Даже можно кожуру апельсина пожевать, главное, ее хорошо помыть, потому что в ней содержатся эфирные масла, которые благотворно виляют на нашу психоэмоциональную сферу", – говорит диетолог.
Также Марина Макиша предупреждает, что грейпфрут влияет на усвоение лекарств, поэтому есть фрукт стоит с осторожностью. В первую очередь это касается людей с повышенным артериальным давлением и бессонницей. "Грейпфрут снижает усвоение гипотензивных препаратов и снотворных", – отмечает эксперт.
Ранее нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина предупредила, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. Поэтому эксперт посоветовала съедать не более 4–5 плодов. Кроме того, мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка, поэтому людям с гастритом стоит их есть с осторожностью, добавила специалист.
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