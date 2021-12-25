Диетолог развеяла популярные мифы о цитрусовых

Фото:Depositphotos/Boarding2Now

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 развеяла популярный миф о большом содержании витамина C в цитрусовых.

По словам эксперта, в этом плане гораздо полезнее есть болгарский перец, киви, петрушку и черную смородину. "В 100 граммах они содержат до 200% от суточной потребности в витамине C. А в цитрусовых содержится от 50 до 70%, то есть не так много, как кажется", – рассказала она в интервью программе "Доктор 24".





Марина Макиша врач-диетолог Если мы съедим один болгарский перец, получим очень многое. Потому что его вес – порядка 150 граммов. Мы получим практически тройную суточную дозу витамина C.

Кроме того, по словам эксперта, вопреки распространенному мнению, продукты с большим содержанием витамина C не помогут защитить организм от сезонных простуд. Но зато ускорят выздоровление, добавляет специалист. "Так бы насморк у вас прошел за 7 дней, а, если в рационе есть достаточное количество витамина C, пройдет за 5", – говорит Марина Макиша.

Горячий чай с лимоном не поможет вылечить простуду, добавляет эксперт. "Это тоже скорее стереотип из прошлых времен. Мы знаем, что при добавлении в очень горячую воду витамин C будет быстро разрушаться. Поэтому, даже если вы пьете чай с лимоном, лучше добавлять его в теплый чай, а не в очень горячий. Это больше миф, что чай с лимоном лечит простуду. Лечит обильное питье", – объясняет диетолог.

Кроме того, специалист предупреждает, что цитрусовые соки на самом деле не так полезны, как кажется. В них действительно есть витамин C, но нет клетчатки. "Поэтому особо никаких витаминов и питательных веществ мы из соков не получаем", – уточнила Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог Сахаров в соке достаточно много. Если посмотреть по количеству углеводов, то практически столько же, сколько в сладкой газировке. Поэтому те, кто увлекается свежевыжатым, в частности апельсиновым или грейпфрутовым, соком, могут незаметно набрать большое количество лишних калорий.

Поэтому эксперт советует есть фрукт целиком, чтобы получить больше пользы для организма. "Даже можно кожуру апельсина пожевать, главное, ее хорошо помыть, потому что в ней содержатся эфирные масла, которые благотворно виляют на нашу психоэмоциональную сферу", – говорит диетолог.

Также Марина Макиша предупреждает, что грейпфрут влияет на усвоение лекарств, поэтому есть фрукт стоит с осторожностью. В первую очередь это касается людей с повышенным артериальным давлением и бессонницей. "Грейпфрут снижает усвоение гипотензивных препаратов и снотворных", – отмечает эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог Женщинам, которые принимают противозачаточную гормонозаместительную терапию, не рекомендуется есть много грейпфрута, потому что это может привести к увеличению уровня эстрогенов в организме. Это может повлиять на вязкость крови и повысить риск тромбообразования. Ну а риск тромбообразования – это всегда повышение риска инсульта и инфаркта.

Ранее нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина предупредила, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. Поэтому эксперт посоветовала съедать не более 4–5 плодов. Кроме того, мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка, поэтому людям с гастритом стоит их есть с осторожностью, добавила специалист.

