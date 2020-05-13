В РФПИ заявили о положительных результатах первых клинических исследований "Фавипиравира"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первые промежуточные клинические исследования препарата "Фавипиравир" у пациентов, которых госпитализировали с коронавирусом, показали положительный результат. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

"Согласно получаемым данным, 60% пациентов из 40 человек, принимавших "Фавипиравир", имели отрицательный тест на коронавирус после 5 дней терапии, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии", – поделился Дмитриев. По его словам, полученная информация совпала со сведениями китайских коллег, где срок болезни сократился с 11 дней до 4-5 дней.

Планируется, что клинические испытания данного препарата закончат до конце мая. В дальнейшем препарат должен получить регистрационное удостоверение, чтобы его применять в масштабах страны, добавили в РФПИ.

Известно, что в клинических исследованиях принимают участие 6 ведущих медицинских центров в Москве, Нижнем Новгороде и Смоленске.

В РФ за сутки выявлено 10 028 новых случаев COVID-19. Всего в России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.