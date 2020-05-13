Прокуратура Кузбасса проверяет данные о показе школьникам порно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прокуратура Кемеровской области проверяет информацию о том, что во время онлайн-урока по истории в одной из школ включился порноролик, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в кемеровской школе № 44 во время урока в седьмом классе. Какая конкретно платформа использовалась для проведения удаленного урока, не уточняется.

В ходе проверки прокуратура Центрального района Кемерова оценит полноту и достаточность мер школы для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса в дистанционной форме.

На контроле прокуратуры также находится процессуальная проверка по этому факту отдела полиции Юбилейный.

Подобные случаи во время дистанционных уроков с помощью платформы Zoom были зафиксированы в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Москве, Калуге и Саратове.

Ранее поступала информация о проблемах сервиса Zoom с безопасностью. Эксперты предложили пользоваться альтернативными сервисами, такими как Google Meet, GoToMeeting, WebEx, BlueJeans и Microsoft Teams.

Кроме того, 8 апреля один из акционеров компании Zoom подал заявление в суд, поскольку предприятие скрывало данные о безопасности своего приложения. В частности, обвинитель рассказал о недостатках в программном шифровании приложения и об уязвимости перед хакерами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от использования Zoom в системе образования. Он считает неправильным то, что в российских школах используют американское приложение.

