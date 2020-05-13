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Москва 24

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Общество

12:33

Погода в Москве улучшится к выходным

общество город погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в Москве улучшится к выходным. В столице стихнет ветер, сократятся осадки, но среднесуточная температура воздуха по-прежнему будет ниже нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Она будет облачная с прояснениями, но у нас стихнет ветер, если дожди и будут собираться, то лишь местами и небольшие, кратковременного характера. Ночи еще останутся холодными, то есть преобладающая температура будет около 5–7 градусов тепла в Москве", – приводит РИА Новости ее слова.

Специалист отметила, что в Подмосковье в отдельных районах столбики термометров в ночные часы могут опуститься до нуля градусов.

Днем же в столичном регионе температура установится в выходные в пределах 12–17 градусов. При этом отклонения от нормы составят около 3–4 градусов.

Ранее жителей Москвы и области предупредили об ухудшении погоды. В регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

По прогнозам метеорологов, май в Москве может оказаться холоднее климатической нормы. Похолодание, по их словам, сохранится до 25 числа.

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