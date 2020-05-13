Еще 1864 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 21 506. С таким заявлением выступила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Отмечается, что за минувшие сутки из больниц по выздоровлении были выписаны 1 864 пациента. Все они прошли лечение и получили отрицательные тесты на COVID-19.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 тысячи 506 человек", – отметила вице-мэр.

Ракова напомнила, что после выписки пациенты остаются под медицинским наблюдением и получают соответствующие рекомендации.

Ранее сообщалось, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 899 новых случаев заболевания коронавирусом, общая численность зараженных за все время – 232 243. Наибольшее число зафиксированных эпизодов инфицирования приходится на Москву, где накануне выявили 5392 случаев.