Облачная погода и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 13 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами небольшие осадки прогнозируются в Москве в последний день недели, 13 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов тепла, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до отметки в минус 2 градуса, по области – до минус 5 градусов.

На следующей неделе в Москве температура воздуха повысится до плюс 22 градусов, что является климатическим значением начала лета. При этом в Центральной России ожидается солнечная и сухая погода, при которой снежный покров быстро растает.

Сергей Собянин ранее сообщил о переносе субботника в столице на 19 апреля из-за непогоды. Глава города выразил надежду на улучшение погодных условий.